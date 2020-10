Gestärkt aus der Krise hervorgehen

Die IT-Abteilung kann die mobilen Endgeräte periodisch untersuchen und auf missbräuchliche Verwendung scannen. Dies ist jedoch nur in geringem Umfang möglich, da die IT-Teams für ihr Aufgabengebiet personell meist zu knapp besetzt sind. Hinzu kommt, dass private Daten denselben Datenschutz genießen wie dienstliche. Administratoren dürfen sich also, zu Recht, keinen Zugang zu den persönlichen E-Mails, Bildern, Videos oder anderen Informationen der Mitarbeiter verschaffen.

Um Datenmissbrauch zu verhindern, können IT-Administratoren auch auf automatisierte Werkzeuge zurückgreifen: Private wie berufliche Inhalte können etwa in spezielle Container ausgelagert werden, die eine geschützte Umgebung bilden. Ein Container dient dabei als Bereich für den dienstlichen Gebrauch. Diese Methode hat jedoch zwei Nachteile: Erstens müssen Administratoren den beruflich verwendeten Container permanent verwalten, wobei System-Updates lediglich in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller dieser Lösung möglich sind. Zweitens ist dieser eine App, die die Systemressourcen des Endgeräts zusätzlich belastet und in der Bedienfreundlichkeit stark von Standard-Apps abweicht – was die Interaktion zusätzlich erschwert.

Einen besseren Weg bietet das Enterprise Mobility Management. Unter der Nutzung betriebssystemeigener Funktionen können durch das EMM Daten verschiedener thematischer Sphären verwaltet werden, sowohl via Android- als auch via iOS-Funktionen. Um den dienstlichen Bereich auf dem mobilen Endgerät anzulegen, genügt in der Regel der Scan eines QR-Codes. Die Kapselung privater und dienstlicher Daten ist eine der Kernfunktionen des EMM. Mit einem EMM-Tool wie etwa von Baramundi können Unternehmen ihre IT auch fernab der eigenen Unternehmensräume effizient sichern – und so die digitale Weiterentwicklung ihres Betriebs aktiv gestalten.