Große Bibliothek mit eigenen Harzen

Die zahlreichen Druckteile am Formlabs-Stand sind nur eine kleine Auswahl der Millionen von 3D-Druckteilen, die ihren Weg in die Entwicklung und Herstellung von Consumer-Tech-Geräten, Krankenhäusern, Turnschuhen und Möbeln gefunden haben – von Vibratoren von Dame Products bis hin zu einem Wirbel, der von dem radiologischen Anatomic Modeling Lab der Mayo Clinic genutzt wird, in dem patientenindividuelle Modelle für Chirurgen zur Vorbereitung komplexer Eingriffe erstellt werden. Außerdem ist New Balance am Stand vertreten und zeigt seine Schuhserie innerhalb der Triplecell-Kollektion, die auf Formlabs-Technologie basiert.

„Von Zahnärzten bis hin zu Designern finden die Menschen neue und aufregende Wege, unsere Technologie zu nutzen”, so Max Lobovsky, CEO und Co-Founder von Formlabs. „Auf einer Messe wie der CES, wo die meisten Hardware-Produkte mit einem 3D-gedruckten Prototypen beginnen, zeigen wir, wie der 3D-Druck ein integraler Bestandteil der Produktentwicklung wird, um den Verbrauchern bessere Produkte zu bieten.”

Der Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung von zugänglichem und erschwinglichem 3D-Druck für jedermann sei durch die unternehmenseigene Materialinnovation möglich. Mit mehr als 22 SLA-Materialien verfüge man über eine der größten Bibliotheken eigener Harze. Man entwickle auch Software und Hardware und mache es Start-ups und globalen Marken leichter, mit dem nächsten weltbewegenden Produkt auf den Markt zu kommen. Ohne die Partnerschaft mit dem 3D-Druckspezialisten würde etwa New Balance nicht seine Triplecell-Kollektion vorstellen können, die aus einem firmeneigenen Rebound-Harz besteht, das die Leistung verbessern und eine Dehnung von 330 Prozent für maximale Nutzung bieten soll.



Bildquelle: Formlabs