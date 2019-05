Gute Etikette ist gefragt

Herr Bernauer, was sind elektronische Regaletiketten und wie funktionieren sie?

Florian Bernauer: Elektronische Regaletiketten sind kleine Bildschirme in den Größen von üblichen Papierregaletiketten, die es erlauben, Produktinformationen dynamisch anzupassen. Dazu gehören neben dem Preis auch sämtliche Produkt- und Werbeinformationen für den Kunden. Die Anzeige basiert auf einer E-Paper- bzw. E-Ink-Technologie, die über E-Reader wie den Amazon Kindle verbreitet wurde. Sie können bis zu fünf Jahre ohne Batteriewechsel laufen und ihrer Auflösung entsprechend beliebige Inhalte anzeigen. So können auch Logos, Grafiken, Bar- und QR-Codes dargestellt werden.

Worin liegen die Vorteile der Etiketten für den Händler?

Bernauer: Der offensichtliche Vorteil ist die Zeitersparnis. Heute ist es nicht ungewöhnlich, dass bei einem Teil des Sortiments fast wöchentlich die Preise angepasst werden. Bei Supermärkten mit 20.000 Artikeln bedeutet dies stundenlanges Austauschen der Papieretiketten. Weiterhin werden mit elektronischen Regaletiketten Preisabweichungen zwischen Regal und Kasse vermindert.

E-Etiketten werden aber auch für unterstützende Filialprozesse benutzt, z.B. können Kommissionierer in der Filiale durch das „Click & Collect“-Verfahren schnell zur richtigen Ware geführt werden. Auch der Kundennutzen kann durch dynamische Informationen gesteigert werden, da etwa die nächste Lieferung oder die Verfügbarkeit in anderen Filialen auf dem Etikett immer aktuell angezeigt werden.



Inwieweit können E-Etiketten die Kaufentscheidung des Kunden beeinflussen?

Bernauer: Elektronische Etiketten können als Mikro-Webseiten betrachtet werden. Darauf können dem Kunden Informationen wie im Online-Geschäft zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel werden auf ESLs Rezensionen, Zusatz- oder Ersatzprodukte sowie natürlich Aktionen angezeigt. Die Etiketten helfen also das Online-Einkaufserlebnis in den stationären Handel zu bringen.