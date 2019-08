Hat Sprachtechnologie Zukunft im Banking?

{newsItem.falMedia[0]}

Als erste Bank in der Schweiz bietet die St. Galler Kantonalbank (SGKB) eine neue Form der Kundeninteraktion in ihrer Mobile-Banking-App an. So soll der Finanzassistent ab sofort über eine Spracherkennung verfügen. Die Schnittstelle hat die Bank gemeinsam mit der Spitch AG umgesetzt.