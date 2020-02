HMD Global mit neuem Vize

{newsItem.falMedia[0]}

HMD Global, Home of Nokia Phones, hat die Ernennung von Ruben Lehmann als Vice President of Europe bekanntgeben.

In dieser Funktion zeichnet er für alle kommerziellen Aktivitäten sowie die Geschäftsstrategie und -entwicklung verantwortlich. Ruben Lehmann wird von der Schweiz aus operieren und direkt an Florian Seiche, Chief Executive Officer, berichten.

Vor seinem Wechsel zu Nokia Phones war Ruben CEO der Autronic AG, dem größten Distributor von Handys und Smartphones in der Schweiz. Er verfüge über einen umfassenden Erfahrungsschatz in verschiedensten Bereichen wie Technical Engineering, Business Development, Unternehmensstrategie und -planung, in denen er im Laufe seiner Karriere diverse Führungspositionen bekleidet habe.

Bildquell: HMD Global