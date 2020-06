IoT-App für Photovoltaikhandwerker

{newsItem.falMedia[0]}

Die Applikation vereinfache laut Entwickler die Planung sowie den Verkauf von Solaranlagen, indem die Erfassung der Kunden- und Verbrauchsdaten direkt vor Ort erfolgt. Zudem soll die IoT-Lösung die Simulation der Energiebilanz sowie die Anzeige möglicher Ersparnisse erlauben. Dadurch diene die App bereits im Erstgespräch mit dem Kunden als wichtige Entscheidungshilfe. Auch die Themen „E-Mobilität“ und „Heizung“ fänden so von Beginn an Berücksichtigung. Das individuelle Angebot lasse sich dann als E-Mail an den Kunden versenden – folgt dem Angebot der Auftrag, sollen sich alle Daten für die detaillierte Anlagenplanung einfach in das kostenlose Planungs-Tool übertragen lassen.

Im Menüpunkt „Betreiben“ erhalten die Fachhandwerker Unterstützung in Inbetriebnahme und Überwachung der Anlagen. Mit der Applikation lassen sich die Wechselrichter der Photovoltaikanlagen via QR-Code-Scan starten, sodass die maßgeschneiderten Solaranlagen ans Netz gebracht werden können. Der Fachhandwerker habe über die App Zugriff auf sein gesamtes Anlagenportfolio im Monitoring-Portal, um jederzeit alle relevanten Energie- und Leistungsdaten der Anlage einsehen zu können. Detaillierte Beschreibungen, Lösungsvorschläge und Reparaturanleitungen unterstützen im Fehlerfall. Mithilfe der Fehlercode-Analyse sollen Informationen bereits im Vorfeld ausgetauscht und Anfahrtskosten zum Kunden sowie die Zeit für die Reparatur gespart werden können.

Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus