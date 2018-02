K8 und K10: Was können die 2018er-K-Modelle von LG?

Mit fortschrittlichen Kamerafunktionen wie dem Hochgeschwindigkeitsautofokus und Rauschunterdrückung für bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen soll die neue K-Serie „außergewöhnliche Produkte“ zu „außergewöhnlichen Preisen“ liefern. Die Haptik des K8 und des K10 werde durch das 2,5D-Arc-Glass-Design für einen modernen, nahtlosen Look, der mit der Zeit altert, ergänzt. Das K10 2018 werde in den Farben Aurora Black und Terra Gold in Europa erhältlich sein, das K8 2018 in den Farben Aurora Black und Moroccan Blue.

Das Metallgehäuse des K10 sieht laut Hersteller nicht nur schlicht aus, sondern sei auch vollgepackt mit Features, die man normalerweise nicht in dieser Preisklasse finden würde. Die 13-MP-Hauptkamera des K10 sei mit einer ähnlich fortschrittlichen Kameratechnologie wie im Flaggschiff-Smartphone G6 und einer hochauflösenden 8-MP-Selfie-Kamera ausgestattet.

Das aktualisierte K8 biete erweiterte Kamera-UX-Funktionen für 2018 und die Low-Light-Fotografie wurde gegenüber der Vorgängergeneration K8 mit helleren, klareren Bildern verbessert. Features wie Auto Shot, Gesture Shot, Flash for Selfie und Quick Share wurden auf das neue K8 übertragen.

Die neue Low-Light-Noise-Reduction-Funktion soll sowohl beim K8 als auch beim K10 klarere Aufnahmen in dunklen Umgebungen ermöglichen. In Kombination mit dem High Dynamic Range (HDR) werden die Fotos schärfer, heißt es, mit mehr Helligkeit und Kontrast.

K10 2018 – Leistungsmerkmale:

Prozessor: 1,5 GHz Octa-Core

Bildschirm: 5,3 Zoll HD

Speicher K10+: 3 GB RAM / 32 GB ROM / MicroSD (bis zu 2 TB)

Speicher K10: 2 GB RAM / 16 GB ROM / MicroSD (bis zu 2 TB)

Kameras K10+ & K10: Hauptkamera 13 MP / Selfie-Kamera 8 MP

Akku: 3.000 mAh (eingebettet)

Betriebssystem: Android 7.1.2 Nougat

Abmessungen: 148,7 x 75,3 x 8,7 mm

Gewicht: 162 g

Netze: LTE / 3G / 2G

Verbindungstechnologien: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Typ B / NFC

Farbe K10+: Moroccan Blue

Farben K10: Aurora Black / Terra Gold

Weitere Leistungsmerkmale: Fingerabdrucksensor / FM-Radio / Flash Jump Shot / Music Flash / Time Helper / Quick Capture / Quick Shutter

K8 2018 – Leistungsmerkmale:

Prozessor: 1,3 GHz Quad-Core

Bildschirm: 5,0 Zoll HD

Speicher: 2 GB RAM / 16 GB ROM / MicroSD (bis zu 32 GB)

Kameras: Hauptkamera 8 MP / Selfie-Kamera 5 MP

Akku: 2.500 mAh (wechselbar)

Betriebssystem: Android 7.1.2 Nougat

Abmessungen: 146,3 x 73,2 x 8,2 mm

Gewicht: 152 g

Netze: LTE / 3G / 2G

Verbindungstechnologien: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Typ B

Farben: Aurora Black / Moroccan Blue

Weitere Leistungsmerkmale: FM-Radio / Flash Jump Shot / Music Flash / Time Helper / Quick Capture / Quick Shutter



Bildquelle: LG