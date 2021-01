KI-Gesteuerter Motorradassistent

{newsItem.falMedia[0]}

Solectric, ein Industriepartner für Foto- und Videoprodukte, Drohnen sowie Lösungen für digitale Bildung und Unterricht in Europa, hat die Rideet S.r.l. übernommen. Das Unternehmen entwickelt und produziert den ersten vernetzten und intelligenten Assistenten für Motorräder aller Marken.

Die Funktionen beschränken sich nicht nur auf die Ermittlung wesentlicher Parameter wie Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Dauer einer Fahrt, sondern auch umfangreiche Statusinformationen zu Wartung, Servicetätigkeiten und Schräglagenwinkel einzusehen, zu speichern und auszuwerten. Sollte es zu einem Unfall kommen, sollen die Sensoren mit Hilfe von Künstliche Intelligenz eine Notfalleskalation auslösen. Individuell definierte Notfallnachrichten (SMS) inklusive GPS- und medizinischer Daten werden an ausgewählte Personen oder Biker in der näheren Umgebung versendet. Zudem informiere eine Diebstahlsicherung den Besitzer bei einer ungeplanten Bewegung per Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone. Für weltweit stabile und sichere Verbindung in allen Netzwerken weltweit sorgt die integrierte Sim-Karte. Die Installation der kompakten Black Box erfordert kein spezielles Vorwissen oder eine Werkstatt, sodass sie jeder Biker durchführen kann.

