Kleiner Preis – trotzdem hochwertig?

Von: Lea Sommerhäuser

Mit seiner „samtigen“ Rückschale in der Farbe „Metal Cognac“ und den abgerundeten Ecken liegt das Smartphone schon einmal angenehm, wenn auch nicht 100 Prozent rutschfest, in der Hand. Gerade die Farbe lässt das Gerät edel wirken. Auf der Rückseite des Metallgehäuses steht zudem mal kein „Made in China“; stattdessen ist hier der deutsche Produktionsstandort Bocholt angegeben. Das dürfte gerade den sicherheitsbewussten Nutzern gefallen.



Ausgestattet ist das Smartphone mit dem Betriebssystem Pure Android 8.1 Oreo sowie einem 16-GB-Speicher, der allerdings schon zu 41 Prozent belegt ist – etwa durch die obligatorischen Google-Apps wie Youtube, Maps, Gmail und Play Musik, aber auch durch Applikationen wie Soundrekorder und UKW-Radio. Am linken Rand des Smartphones findet sich der Einschub für zwei Nano-SIMs und eine MicroSD-Karte. Fürs alltägliche Whatsappen, Telefonieren und Surfen reicht die Prozessorleistung locker aus und je nach Nutzung hält die 4.000-mAh-Batterie das Gerät zwei bis drei Tage am Laufen.



Front- und Back-Kamera können jeweils bis 13 MP auflösen, Videos sind dabei bis 1080p möglich. Für Fotospaß sorgen verschiedene Farbeffekte wie „Sketch“, „Aqua“ und „Neon“ zur Bildverfremdung, der Selfie-Blitz sowie Countdown-Timer. Die Bildqualität ist generell – gerade in dunkleren Umgebungen – nicht unbedingt herausragend, aber durchaus in Ordnung. Insgesamt lehnt sich das GS185 optisch und technologisch zwar nicht allzu weit aus dem Fenster, dafür ist es solide und stabil – und das zu einem fairen Preis.