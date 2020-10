Kontaktlos bezahlen in der HDI Arena

{newsItem.falMedia[0]}

Pünktlich zum Derby gegen Eintracht Braunschweig am kommenden Sonnabend stellt Hannover 96 ein neues Bezahlkonzept für die HDI Arena vor: Ab sofort kann an allen Verkaufspunkten bargeldlos und kontaktlos mit der Girocard, allen gängigen Debit- und Kreditkarten sowie mit Smartphone oder Smartwatch via Apple Pay und Google Pay bezahlt werden.