Kundenbindung hängt vom Geldbeutel ab

Auf der Website können Nutzer eingeladen werden, Benachrichtigungen per Wallet News Card zu erhalten – ähnlich wie die Einladung zum Newsletter-Empfang. Klicken Nutzer auf „Zulassen“, wird ihnen die Wallet Card angezeigt. Mit Tippen auf „Hinzufügen“ landet die Karte in der Wallet und die Nutzer können den Besuch der Website fortsetzen. Anschließend können die Card-Besitzer Benachrichtigungen erhalten. Per so genanntem Geofencing kann eine Nachricht ausgelöst werden, wenn sich Nutzer bestimmten GPS-Koordinaten nähern. So können sie mit einem gezielten Hinweis zu einem Ladenbesuch animiert werden, wenn sie sich gerade in der Nähe befinden. Cloud-Lösungen wie Signalize von Etracker machen die Erstellung von Wallet Cards sowie den Versand von Benachrichtigungen für Marketer zum Kinderspiel.