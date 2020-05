Leadtracking-App für Koelnmesse

{newsItem.falMedia[0]}

Austeller sollen mit der App zusätzlich zu den digitalen Informationen der Besucher wie persönliche Daten nun auch Fotoanhänge und Sprachnotizen bei den eingescannten Kontakten hinterlegen können. Standbesucher auf den Messen und Veranstaltungen werden dem Unternehmen zufolge digital erfasst. Durch Scannen eines QR-Codes auf dem Badge der Besucher werde deren Kontaktinformation automatisch in der App des Ausstellers gespeichert. Aussteller sollen den Besucherdaten zusätzliche, individuelle Informationen wie Gesprächsnotizen hinzufügen oder mithilfe von Hashtags in Gruppen zusammenfassen können. Anschließend sei es möglich, die erfassten Kontakte in einer Excel-Tabelle an eine beliebige E-Mail-Adresse zur weiteren Verarbeitung zu versenden. Die Daten des Besuchers stünden somit sofort digital für weitere Vertriebs- und Marketingaktionen zur Verfügung.



Bildquelle: Dimedis