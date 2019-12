Leistungen mobil abrechnen

{newsItem.falMedia[0]}

Gesundheitsleistungen via Smartphone abrechnen? In der Schweiz soll dies bald möglich sein.

Die Abrechnungs- und Bezahlprozess im Schweizer Krankenversicherungssystem ist komplex, sowohl was die Leistungsabrechnung wie Rückerstattung anbelangt. In unserer Zeit des technologischen Wandels verlangen Kunden in allen Bereichen des täglichen Lebens schnelle, einfache und bequeme Lösungen, egal ob es sich um den Kauf von Gütern und Dienstleistungen oder um die Verwaltung ihrer Finanzen handelt.

Mit der neuen Zahlungslösung von Worldline können Versicherungsgesellschaften wie Sanitas den gesamten Prozess einfacher gestalten und darüber hinaus die Zahlung mit Kreditkarte anbieten, was bisher nicht möglich war. Zusammen mit der Zahlungslösung haben die Sanitas App und das Kundenportal aus dem traditionell papiergestützten System eine technologisch fortschrittliche Lösung gemacht. Sie rücke die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund und erhöhe die Effizienz. Mit der Lösung sollen die Kartendaten in einem absolut sicheren Umfeld hinterlegt werden, um bei jeder Interaktion mit der Versicherung ein nahtloses und einfaches Nutzererlebnis zu gewährleisten. Die Administration der Zahlungsinformationen in der App sei denkbar einfach.

Die Bereitstellung dieser digitalen Zahlungsoption für Kunden ist eine Antwort auf die wachsende Nachfrage im Versicherungssektor, ihre Lösungen zu modernisieren und von anderen Sektoren wie dem Einzelhandel oder Gastgewerbe zu lernen. Worldline wurde von der Krankenversicherungsgesellschaft mit der Optimierung des Online-Zahlungssystems für ihre Kunden beauftragt. Diesen wird so ermöglicht, ihre Prämien- und Leistungsabrechnungen mit Kreditkarte oder mit der Schweizer Mobile-Payment-Lösung Twint über ihr Smartphone zu verwalten.