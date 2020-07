Live-Stream: Wacken World Wide

{newsItem.falMedia[0]}

Wie auch alle anderen Festivals und Großveranstaltungen musste das Wacken Open Air 2020 aufgrund der behördlichen Anordnungen zur Pandemiebekämpfung abgesagt werden. Unabhängig davon bringen die Veranstalter gemeinsam mit der Telekom nun eine völlig neue Wacken-Erfahrung zu den Fans nach Hause: Wacken World Wide, eine Mixed-Reality-Metal-Show. Fans sollen so die Möglichkeit haben, dieses einzigartige Erlebnis bei Magentamusik 360, auf MagentaTV oder im Programm #Dabei live und kostenlos mitzuerleben. Bands wie Kreator, Blind Guardian, Heaven Shall Burn, Beyond the Black und In Extremo spielen auf der neuen Digitalbühne. „Mit der Telekom haben wir das größte Wacken aller Zeiten auf die Beine gestellt. Die neuartige Technologie in Verbindung mit der geballten Ladung Metal wird die Fans rund um den Globus begeistern“, erklärt Thomas Jensen, Veranstalter des Wacken Open Air.

An drei Tagen treten die Metalbands live auf der Virtual-Stage auf. Die so genannte XR-Technologie erwecke die Bühne digital zum Leben. Die Künstler spielen live, werden in Echtzeit mit präzisem Kamera-Tracking abgefilmt und direkt in das virtuelle Set integriert. Durch die LED-Rückwand, den LED-Boden und Fan-Interaktion entstehe ein authentisches Bühnengefühl für Künstler und Zuschauer.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus