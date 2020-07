Marktstart durch Corona verschoben

{newsItem.falMedia[0]}

Die primären Produktionspartner in Deutschland und in Übersee mussten ihre Aktivitäten aufgrund der Corona-Pandemie verlangsamen, ihre Produktion erheblich reduzieren oder zum Teil komplett einstellen. Dies hatte Auswirkungen auf die Lieferkette von wichtigen Komponenten und Produktionsanlagen. Allen Widrigkeiten zum Trotz stehen jetzt die Daten für den Marktstart fest: Die Käufer der Founder-Edition sollen Ende August das Karbon-Smartphone in den Händen halten können. Die reguläre Version komme im September in den Handel und kann auch online vorbestellt werden.

Den vorübergehenden Produktionsstillstand habe das Entwicklerteam genutzt, um die Produktion des Karbon-Monocoque (der Karbonummantelung) zu optimieren. Im letzten Monat sei es dem Team gelungen die mechanische Struktur noch weiter zu verbessern. Durch diese Veränderungen könne nicht nur besser, sondern auch in größeren Volumen produziert werden um den höheren Bedarf abzudecken.

Bildquelle: Carbon Mobile GmbH