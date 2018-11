Mehr Grip im Griff

{newsItem.falMedia[0]}

Die DT-X400-Serie von Casio soll mit Grip im Griff und technischen Highlights für Effizienz in Transport, Logistik und Handel sorgen.

Das Design der vier neuen Handheld-Terminal-Modelle erleichtert laut Hersteller die tägliche Arbeit: Der ergonomische Griff, die fingergerechten Tasten und das gummierte Gehäuse sorgten für Grip und gute Führung unter allen Arbeitsbedingungen. Selbst wenn Barcodes und Daten an unzugänglichen Stellen erfasst werden müssen, sei eine stressfreie Bedienung möglich. Für weiteren Bedienungskomfort sorgen dabei auch vier Scantasten.



Neben einem Gewicht von rund 260 Gramm bieten die Modelle ein 3,2-Zoll-HD-Display. Für die Eingabe sind keine Spezialstifte nötig; sie kann mit jedem beliebigen Stift, Handschuh oder per Finger erfolgen. Das soll auch für die Unterschriftenerfassung gelten.



Nicht zuletzt erfüllen die Geräte laut Hersteller den IP67-Standard für Staub- und Wasserdichtigkeit und seien so konzipiert, dass sie einem Sturz aus drei Metern Höhe standhalten. Mit einer Dauerbetriebszeit von 30 Stunden bieten die Geräte darüber hinaus eine belastbare Grundbetriebsleistung für den anspruchsvollen Einsatz rund um die Uhr.

