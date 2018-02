Mit dem digitalen Skilehrer „Carv“ auf der Piste

Über millimeterdünne Schuheinlagen werden Daten wie Geschwindigkeit, Druckverteilung der Füße, Kraftaufwand, Rotation oder Ausrichtung der Ski laufend gemessen und an eine Smartphone-App via Bluetooth gesendet. Die in Echtzeit analysierten Werte können dem Skifahrer bereits während der Fahrt auf In-Ear-Kopfhörern mitgeteilt werden. Nach dem Abschwingen, am Lift oder in der Skihütte macht der digitale Skilehrer Verbesserungsvorschläge und hilft dabei, über Aufgabenstellungen neue Ziele zu erreichen und so das Können des Skifahrers zu steigern. Betrieben wird das Projekt von Next-Incubator, dem Open Innovation Lab der Energie Steiermark.

Schladming-Dachstein gilt längst als digitaler Pionier und hat sich international als Benchmark für touristische Innovationen im IT-Bereich etabliert. „Als erste Destination Europas haben wir schon vor Jahren die ganze Region flächendeckend mit WLAN ausgestattet und längst kann das komplette Skigebiet in einem 360-Grad-Rundflug virtuell erkundet werden – mit VR-Brille auch in der Virtual Reality“, sagt Tourismuschef Mathias Schattleitner. „Auch die weltweit Aufsehen erregende Daten-Skibrille Smart Ski Goggles samt Pistennavigationssystem feierte bei uns Premiere. Mit Carv haben wir nun ein neues Projekt am Start und hoffen – gemeinsam mit unserem Partner – so zu dessen Erfolg beizutragen.“

Hannes Zeichen, Geschäftsführer von Next, das Carv nach Österreich gebracht hat: „Wir arbeiten mit jungen, innovativen Start-ups zusammen, stellen nicht nur die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, sondern stellen auch Connections zu anderen Unternehmen oder auch wie hier zu Regionen her, die sich dem Thema Innovation verschrieben haben. In der Region Schladming-Dachstein haben wir den perfekten Partner für das britische Start-up Motion Metrics mit seinem System Carv gefunden.“



Bildquelle: Carv