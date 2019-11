Mit der Swatch kontaktlos bezahlen

{newsItem.falMedia[0]}

Wie funktioniert es? Über die App Boon auf ihrem Smartphone bekommen Uhrenbesitzer eine virtuelle Mastercard, die in der Swatchpay!-App als Zahlungsmittel hinterlegt wird. Sie kann über eine Kreditkarte oder per Überweisung aufgeladen werden. Das kontaktlose Bezahlen soll damit denkbar einfach werden: Werde die Uhr an ein entsprechendes Terminal im Geschäft gehalten und sei ein Signalton zu hören, sei der Bezahlvorgang abgeschlossen. Da die benötigte Energie vom Terminal geliefert werde, funktioniere dieser Vorgang anders als beim Smartphone sogar bei leerer Batterie.

Wie alle herkömmlichen Swatch-Modelle sind auch die Swatchpay!-Uhren bis 30 Meter Tiefe wasserfest, so der Anbieter. Das mache sie beispielsweise zu idealen Begleitern und Bezahlmöglichkeiten im Schwimmbad. Das klassische Portemonnaie könne künftig in solchen Situationen daheim bleiben.



