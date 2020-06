Mit Eyetracker menschliches Verhalten erforschen

{newsItem.falMedia[0]}

Die Tracking-Brille sammelt laut Hersteller Eyetracking-Daten über das visuelle Aufmerksamkeitsmuster des Trägers und zeichnet ein Video der Umgebung mit Ton auf. Wenn die Daten analysiert werden, könne der Anwender Rückschlüsse darauf ziehen, was genau das Verhalten und die Entscheidungsfindung des Trägers beeinflusst. Für den Träger selbst sei die Technologie der Brille praktisch unsichtbar – ihre Nutzung gleiche dem Tragen einer herkömmlichen Brille.

„Die neuen Tobii Pro Glasses 3 haben ein leichtes und unauffälliges Design. Schon nach wenigen Minuten vergisst man, dass man sie überhaupt trägt – eine sehr wichtige Eigenschaft, um realitätsgetreue Blickbewegungsdaten zu erhalten und wiederum möglichst natürliches visuelles Explorationsverhalten erforschen zu können. Das erweiterte Sichtfeld der Szenenkamera und die Infrarot-blockierenden Filter sind von großem Vorteil, insbesondere beim Einsatz der Brille in dynamischen Situationen wie beispielsweise Autofahren oder Sport.“ sagt Prof. Dr. Enkelejda Kasneci vom Lehrstuhl für Human-Computer Interaction an der Universität Tübingen.

Der Eyetracker sei mit 16 Illuminatoren und vier Augenkameras, die in kratzfeste Linsen integriert sind und eine optimale Positionierung und ein uneingeschränktes Sichtfeld ermöglichen sollen ausgestattet. Außerdem habe sie eine Weitwinkel-Szenenkamera mit breitem Sichtfeld und einen App-Controller, der auf Android- und Windows-Geräten ausgeführt werden könne, was die drahtlose Steuerung von Aufnahmen ermögliche.

Wissenschaftliche Forscher sollen mithilfe des Trackers einen neuen Blickwinkel auf das menschliche Verhalten und ein tieferes Verständnis der kognitiven Prozesse einer Person erhalten. So lasse sich in einer Vielzahl an Forschungsbereichen wie beispielsweise Schnittstellen-Interaktionen bei neuen Technologien, soziale Interaktionen oder Verkehrssicherheit beobachten. Experten zur Verbraucherforschung und UX-Forscher sollen reale Kundenerfahrungen in jedem Szenario visualisieren und messen können und Betriebsleiter, Teamleiter und Mitarbeiter die Umgebung des jeweils anderen aus der Ich-Perspektive sehen.

Bildquelle: Tobii