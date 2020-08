Mit neuen Wearables in Verbindung bleiben

{newsItem.falMedia[0]}

Die Bedienung der Galaxy Watch3 soll intuitiv sein. Durch das Drehen der Lünette können beispielsweise Widgets ausgewählt, Apps aufgerufen oder Nachrichten durchscrollt werden, wenn diese auf einem kompatiblen verbundenen Smartphone eingehen.



Das Zifferblatt der neuen Smartwatch lasse sich an die individuellen Vorstellungen der Nutzer anpassen, indem diese aus einer Vielzahl von Designs wählen oder ein ganz eigenes Zifferblatt entwerfen können. Die bis zu 40 Komplikationen – also Anpassungsmöglichkeiten – sollen zudem die Möglichkeit bieten, das Ziffernblatt um die für ihn relevanten Informationen zu ergänzen.



Individuelle Fitness-Routinen sollen mit dem Wearable gut im Blick behalten werden können. Externe Einwirkungen, wie einen Sturz, registriere das Gerät und sende eine automatische SOS-Nachricht an vorher festgelegte Notfallkontakte, sollte sie kein Feedback bekommen auf die Frage, ob der Nutzer Hilfe benötigt. Anrufe und Wecker sollen sich durch Handgesten steuern lassen.



Bei den Galaxy Buds Live gibt Samsung an die internen Komponenten horizontal statt vertikal angeordnet zu haben. Das ergonomische Design passe sich dem Ohr an und biete damit nicht nur ein natürlicheres Aussehen, sondern ermögliche ebenfalls einen langen Tragekomfort. Für eine optimale Passform sollen die Ohrstöpsel in zwei Größen austauschbar sein.



Die 12 Millimeter großen Lautsprecher sollen in Verbindung mit dem ausgelagerten Bass-Kanal für einen tiefen und vollen Klang sorgen. Während viele störende Geräusche durch Active Noise Cancelling ausblendbar seien, soll es den Usern trotzdem möglich sein, wichtige Durchsagen oder Gespräche im Alltag mitzubekommen. Drei Mikrofone und eine Sprachaufnahmeeinheit sollen dafür sorgen, dass Nutzer während eines Telefonats klar und deutlich zu verstehen sind.

Die Verbindung mit kompatiblen Geräten sei unkompliziert und ein manuelles Trennen oder Wiederverbinden entfalle.



Darüber hinaus seien die Kopfhörer mit einem Akku ausgestattet, der bis zu sechs Stunden durchgängig genutzt werden könne. Das vollgeladene Ladeetui biete Kapazität für weitere 15 Stunden.

Bildquelle: Samsung