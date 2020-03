Mobile Payment per Smartwatch

{newsItem.falMedia[0]}

Voraussetzung seien eine Garmin-Pay-fähige Smartwatch sowie ein entsprechendes Konto bei der Commerzbank. In wenigen Schritten sollen Commerzbank-Kunden sowie Besitzer von Partnerkreditkarten wie Tchibocard Plus, Bahncard Kreditkarte und der Tui Card ihre kompatible Uhr für Zahlungen via Garmin Pay direkt in der Connect-App einrichten können, um dann überall dort einzukaufen, wo das kontaktlose Bezahlen möglich ist. Der Vorteil sei, dass Kunden somit nicht weiter auf Drittanbieter-Prepaid-Lösungen angewiesen sind.

Vor dem ersten Bezahlvorgang mit der Bezahllösung fügen Commerzbank-Kunden in der App eine Kreditkarte zu ihrer virtuellen Brieftasche hinzu. Von da an geben Nutzer nur noch ihren individuell festgelegten Code auf der Uhr ein und halten ihr Handgelenk an den Kartenleser, um eine Transaktion abzuschließen.

Für die Sicherheit der Kundendaten verwendet die Bezahllösung bei jedem Einkauf Smartwatch-spezifische Kartennummern und Transaktionscodes, sogenannte Tokens. Dadurch werden Kartendaten weder auf dem Gerät noch auf den Servern des Anbieters gespeichert und auch nicht an Händler übermittelt. Die Uhr speichert den selbst definierten Code 24 Stunden lang – sobald der Nutzer sie in diesem Zeitraum allerdings abnimmt, muss der Code zum Schutz vor Diebstahl erneut eingegeben werden.



Bildquelle: Garmin Deutschland GmbH