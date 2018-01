Mobiles Arbeiten in Lufthansa Lounges

Verschiedenste Studien belegen: Der Anteil an Menschen, die mobil an den unterschiedlichsten Orten arbeiten, nimmt kontinuierlich zu. Um den mobilen Komfort ihrer Lounge-Gäste weiter zu erhöhen, setzt deshalb die Lufthansa auf Konica Minolta als Partner. In allen innerdeutschen Lounges profitieren die Gäste des Verkehrsunternehmens bereits von den WLAN-fähigen Multifunktionssystemen und dem cloud-basierten Service „Secure Guest Print“. Weltweit soll der Service in allen Lufthansa Lounges im Laufe des Jahres 2018 verfügbar sein.

„Wir haben für unsere Lounge-Bereiche schon länger nach einer sicheren und zuverlässigen Druck- und Kopierlösung gesucht, die unseren Gästen eine einfache Handhabung ermöglicht. Mit Konica Minolta haben wir den richtigen Partner dafür gefunden. Die heutigen Nutzerzahlen in Frankfurt und München zeigen, dass der neue Service sehr gut von unseren Gästen angenommen wird“, erklärt Kathrin Schmittner, Managerin Lounge-Projekte bei der Lufthansa AG.



Eine einfache und intuitive Bedienung der Multifunktionssysteme soll ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit der Kunden sein. Davon profitieren jetzt auch die Gäste der Lufthansa Lounges: Sie senden ihre Dokumente an eine definierte E-Mail-Adresse und erhalten anschließend einen PIN-Code, mit dem sie am System ihren Druck veranlassen können. Hierzu wird Secure Guest Print eingesetzt, eine App der On-Demand-Plattform Bizhub Evolution, die laut Anbieter höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht. Darüber hinaus stehe auch ohne Code allen Gästen der Kopierservice kostenlos zur Verfügung. Die Integration einer Scanfunktion sei für die Zukunft geplant.