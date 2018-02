MWC: Connected Health soll großes Thema sein

So können sich Besucher z.B. ein von Waveguide entwickeltes Gerät ansehen, das dank der verwendeten NMR-Spektroskopie ansteckende Krankheiten wie TBC oder verschiedene Krebsarten innerhalb von 20 Minuten erkennen kann.

Auch der Dot Telemedicine Backpack by Swymed sowie die Softbox zählen zu den Produkten, die AT&T in Barcelona zeigen wird. Die vorgestellten Lösungen, die mithilfe einer globalen SIM-Karte und einer IoT-Plattform (Internet of Things) wie dem Control Center Diagnosen beschleunigen und medizinische Hilfe auch in abgelegene Gegenden bringen können, sind Beispiele dafür, wie innovative Technologien dabei helfen können, die medizinische Versorgung in der ganzen Welt zu verbessern.



