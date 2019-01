Neue App feiert Schumis Geburtstag

{newsItem.falMedia[0]}

'Schumacher. The Official App’ ist als virtuelles Museum angelegt, in dem Fans die sportliche Entwicklung des Kerpeners auf digitale Weise nachvollziehen können. Des weiteren bietet die App virtuelle Touren sowohl durch die Ausstellung 'Michael Schumacher Private Collection’, die in der Motorworld Köln-Rheinland gezeigt wird, als auch über die Kartstrecke in Kerpen-Manheim, wo der junge Schumi sein fahrerisches Talent trainierte. Für Freunde der Statistik wird ebenfalls umfangreiches Informationsmaterial geliefert: Neben einer Übersicht über die verschiedenen Formel-1-Strecken kann man sich auch detailliert über Schumachers Rekorde und seine Konkurrenten informieren. Wer sich für die Rennwagen interessiert, findet neben den 3D-Modellen und technischen Angaben auch die Möglichkeit, das jeweilige Motorengeräusch abzuspielen.

Updates zu der App, die noch in diesem Jahr erfolgen sollen, sollen Nutzern unter anderem ermöglichen, einen virtuellen Rundgang durch die Boxengasse zu erleben, bei dem Wagen, Reifen und Helme im Fokus stehen.

Eine weitere App, die sich ‚Schumoji’ nennt, erlaubt es Fans, Emojis von Michael Schumacher und seinem Sohn Mick über soziale Medien zu teilen. Die Erlöse aus den Appverkäufen sollen der Stiftung zugute kommen.

Schumacher war im Dezember 2013, nur wenige Tage vor seinem Geburtstag, bei einem Skiunfall schwer verletzt worden. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist nur wenig bekannt. Die gemeinnützige Keep Fighting Foundation wurde von Wegbegleitern des Sportlers ins Leben gerufen und will über Spenden soziale Projekte unterstützen.

Die App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar und steht ab dem 3. Januar zum Download bereit.

