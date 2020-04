Neue Technik für mehr 5G-Verfügbarkeit

{newsItem.falMedia[0]}

Mit dem Dynamic Spectrum Sharing will Vodafone mit einer Antenne sowohl 5G als auch LTE in ländlichen Regionen verfügbar machen. Die verwendeten 700-Megahertz-Frequenzen sollen fünf Mal weiter in die Fläche funken als bisher.

5G soll mit der Technologie des Dynamic Spectrum Sharing (DSS) künftig auch dort verfügbar sein, wo Netz zuvor nur ganz schwach oder gar nicht verfügbar war. So will Vodafone die fünfte Generation des Mobilfunks noch in diesem Jahr für mehr als zehn Millionen Menschen in Deutschland verfügbar machen – mit minimalen Latenzzeiten und bis zu fünf Mal besserem Empfang in Häusern. Kunden mit 5G-Smartphones sollen ebenso davon profitieren wie Kunden mit herkömmlichen LTE-Smartphones.

Der Startschuss fiel in Berge (Meschede) im Hochsauerland gemeinsam mit dem Technologiepartner Ericsson. Bislang wäre LTE hier teilweise noch gar nicht oder nur mit wenigen Megabit pro Sekunde verfügbar gewesen. Zeitgleich habe der Mobilfunkanbieter das Netz mit größerer Reichweite im Hochsauerlandkreis auch in Brilon, Olsberg, Bad Wünnenberg und Bad Fredeburg aktiviert. In Baden-Württemberg funke es bereits in Ulm, Blaustein, Buch und Heroldstatt.

Laut NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart ist der Flächenausbau der neuen Mobilfunkgeneration ein wichtiger Faktor für die digitale Zukunft von Nordrhein-Westfalen. Der LTE-Nachfolger sei der Schlüssel, der genutzt werden soll, um die Digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Dabei sei es wichtig, ländliche Regionen so früh wie möglich zu versorgen, denn dort seien viele innovative mittelständische Unternehmen.

Eine 700-Megahertz-Mobilfunkstation versorge eine Fläche von etwa 20 Quadratkilometern mit 5G. Das sei fünf Mal mehr als die Fläche, die eine 3,5 Gigahertz-Mobilfunkstation versorgen könne. Noch in diesem Jahr sollen laut Anbieter über die 700-Megahertz-Frequenzen mehr als 8.000 Antennen an 2.800 Standorten für das schnelle Internet freigeschaltet werden, was das Netz so auf eine Fläche von mehr als 60.000 Quadratkilometern bringe.

Bildquelle: Vodafone