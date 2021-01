Neuer COO für Sixt

{newsItem.falMedia[0]}

Das Unternehmen macht damit den nächsten logischen Schritt zur vollständigen Zusammenführung der klassischen, serviceorientierten Autovermietung und innovativer Mobilitätsdienstleistungen auf Basis der Mobilitätsplattform One. Nico Gabriel, der die Transformation von Sixt zum modernen Mobilitätsanbieter seit 16 Jahren erfolgreich vorantreibt, zeichnet damit ab sofort für einen Unternehmensbereich verantwortlich, der für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens von maßgeblicher Bedeutung sein wird. Im Rahmen des Premium-Versprechens ist es der Anspruch des Anbieters, seinen Kunden hochwertige Services über seine mehr als 2.100 Stationen weltweit bereitzustellen und zugleich komplett digitalisierte und konsequent an den Kundenbedürfnissen ausgerichtete Produkte auf der international verfügbaren Mobilitätsplattform anzubieten.

Mit dem 43-jährigen Nico Gabriel wird ein erfahrener Manager in den Vorstand berufen, der 2004 als Trainee bei Sixt startete und das Unternehmen bestens kennt. Als ehemaliger Operations und Business Development Manager für Skandinavien, den Mittleren Osten und Australien bringt Gabriel nicht nur internationale Erfahrungen im Kerngeschäft Autovermietung mit. Vielmehr hat er sich im Laufe seiner 16-jährigen Karriere insbesondere im Bereich „Neue Mobilität“ einen Namen in der Branche gemacht. So prägte Gabriel als langjähriger Geschäftsführer von Drivenow wesentlich das Free-floating-Carsharing-Geschäft und baute dies im Joint Venture mit BMW zu einem der größten und zugleich profitablen Carsharing-Anbieter in Europa auf. Zudem verantwortete er den Aufbau der Elektroflotte von Sixt. Zuletzt leitete Gabriel als Bereichsvorstand den Mobility-Operations-Bereich, in dem alle Digitalisierungsinitiativen des Filialgeschäfts, das Carsharing-Angebot Share sowie die Mobilitätsplattform gebündelt sind.



Bildquelle: Sixt