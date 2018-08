Neues Headset für die Mixed-Reality

{newsItem.falMedia[0]}

Das Design des Acer OJO 500 ermöglicht es, die Optik und die gepolsterte Kopfhalterung einzeln zu entfernen. Damit lässt sich das Headset leichter verstauen und reinigen. Das ist besonders für Unternehmen vorteilhaft, die ihren Kunden bei jeder Nutzung eine hygienisch saubere Lösung anbieten wollen. Optional können gewerbliche Kunden das Headset zudem auf der Vorderseite mit einem Logo oder den Unternehmensfarben versehen lassen.

Das Headset ist mit hart oder weich gepolsterter Kopfhalterung erhältlich, die beide für einen komfortablen Sitz sorgen. Das weichere Polster ist in der Maschine waschbar, während die extra große, harte Polsterung für einen festen Sitz des Headsets sorgt. Darüber hinaus kann die Vorderseite wie ein Visier hochgeklappt werden. Damit muss nicht das gesamte Headset abgenommen werden, um ein Telefonat entgegenzunehmen oder sich mit anderen Personen im Raum zu unterhalten.

IPD-Rad ermöglicht individuelle Anpassung

Für Klarheit und Bildschärfe soll das Acer OJO 500 über ein integriertes IPD (Interpupillardistanz)-Rad und eine patentierte Smartphone-App zur Messung der Distanz zwischen Pupille und Display verfügen. Zusammen mit der Software Acer IPD Indicator würde so die individuelle Anpassung an den Benutzer vereinfacht und eine scharfe Darstellung sowie ein angenehmeres Seherlebnis garantiert werden, so Acer. Zwei hochauflösende 2,89-Zoll-Flüssigkristall-Displays bieten ein Sichtfeld von 100 Grad und eine Auflösung von 2.880 x 1.440 Pixeln. Die Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz soll dabei klare Bilder für ein immersives Mixed-Reality-Erlebnis produzieren.

Das integrierte Audiosystem nutzt erstmals bei MR-Headsets ein patentiertes Soundpipe-Design, das den Schall über eingebaute Lautsprecher direkt auf die Ohren des Trägers lenkt. Obwohl die Ohren nicht komplett bedeckt werden, genießen die Nutzer ein immersives Erlebnis. Das ist ideal für den Einsatz in öffentlichen Räumen, in denen der Benutzer nicht völlig von seiner Umgebung abgeschnitten sein möchte oder soll. Zudem ist ein Mikrofonarray direkt integriert. Anwender, die mehr Privatsphäre und tieferes Eintauchen wünschen, können den in der härteren Kopfhalterung integrierten Kopfhörer nutzen oder bei Verwendung der weich gepolsterten Kopfhalterung einen externen Kopfhörer ihrer Wahl anschließen.

Durch das Inside-Out-Tracking ist die Kamera zur Ausmessung des Raumes direkt im Headset integriert, sodass keine Löcher in die Wand gebohrt werden müssen, um beispielsweise externe Sensoren anzubringen. Sobald sich das Headset mit einem Windows-Mixed-Reality-kompatiblen PC verbindet, installiert es zudem automatisch die erforderliche Software. Bewegungen des Nutzers werden in alle Richtungen durch Neigen, Drehen und Schwenken erfasst. Das vier Meter lange Kabel sorgt für einen weiten Bewegungsbereich und wird über HDMI 2.0 an einen PC angeschlossen, während die Daten über einen USB 3.0-Anschluss heruntergeladen werden.

Steuerung über Motion Controller

Zwei Bluetooth-fähige Motion Controller sind im Lieferumfang enthalten, die mit dem Headset synchronisiert werden können. Ein Windows 10-Button, ein Touchpad und eine Halte-Taste ermöglichen die Interaktion mit digitalen Objekten in einer Mixed-Reality-Anwendung. Für das Windows Mixed Reality-Headset stehen derzeit mehr als 2.500 Spiele und Anwendungen auf den Plattformen Steam VR und Microsoft Store zur Verfügung. Erforderlich ist ein kompatibler Windows-basierter PC; die Anforderungen können hier überprüft werden. Das Acer OJO 500 ist in Europa ab November zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis ab 499 Euro erhältlich.

Bildquelle: Acer