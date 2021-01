Notebook für die Fertigungs- und Automobilindustrie

{newsItem.falMedia[0]}

Das Gerät liefere ganztägige Performance, ein neues Display sowie verbesserte Speicher- und Prozessorleistungen. Schlüsselfeatures sind Intel Core i5/i7 Prozessoren der elften Generation mit integrierter Intel-Iris-Xe-Grafik, standardmäßige PCIe NVMe SSD sowie Wechseldatenträger für mehr Effizienz beim täglichen Workflow und grafikintensiver Arbeit.

Das Modell biete zudem moderne Konnektivität dank IEEE 802.11ax-Standard unterstützendes Intel-Wi-Fi-6-AX201-Modul und ermögliche einwandfreies Streamen hochauflösender Videos, weniger Verbindungsunterbrechung sowie raschen Zugang zu weiter entfernten WLAN-Routern. Die Thunderbolt-4-Technologie soll einen schnellen Datentransfer bei einfacherem Datenaustausch mit anderen Geräten gewährleisten. Das hellere Display sorgt zusammen mit Lumibond 2.0 für gute Ablesbarkeit im Freien. Zudem läuft das S410 mit bis zu drei bei laufendem Betrieb austauschbaren Batterien, was Schichtwechsel ohne Ausfallzeiten sicherstellt. Die hinterleuchtete Tastatur erleichtert Arbeiten bei schwachem Licht, während das größere Touchpad nutzerfreundlich ist und für weniger Eingabefehler sorgt.

Das Gerät ist MIL-STD-810H-zertifiziert und hält so Stürzen aus bis zu einem Meter stand. Außerdem funktioniert es bei Temperaturen von -29°C bis 63°C. Gemäß Schutzklasse IP53 soll es problemlos auch bei Staub und leichtem Regen einsetzbar sein.

Das S410 erlaubt diverse Eingabeoptionen: per Stift, Finger und mit Handschuhen. So ist es geeignet für Einsätze in Werkstätten und Fertigungsanlagen. Ein praktisches Design samt Tragegriff biete hohe Mobilität. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten unterstützen neue wie ältere E/A-Ports für schnelle industrielle Rechenoperationen und hohe Auslastungen in der Fabrikautomation.

Das semi-rugged Device soll zudem mit der neuesten Kfz-Diagnosesoftware kompatibel sein und kabelgebundene wie kabellose Konnektivität bieten – einschließlich Intel Wi-Fi 6 AX201, das Echtzeitzugriff auf On-Board-Diagnosen und Hochgeschwindigkeitstests von Fahrzeugen ermöglicht.

Mit seinen umfassend vorkonfigurierten Optionen eignet sich das Gerät besonders für Anforderungen im Bereich industrielle Fertigung und Automobilindustrie, innerhalb der Fabrikhalle genauso wie im Außendienst.

Das Geräteüberwachungssystem (GDMS) unterstützt Unternehmen beim Erhalt der Arbeitseffizienz ihrer Geräte. GDMS als Softwarelösung wacht über eingesetzte Geräte und entdeckt potenzielle Probleme, noch bevor sie sich auf Arbeitsabläufe des Personals vor Ort auswirken, was Ausfallzeiten deutlich reduziert.

