Notebooks für jedermann

{newsItem.falMedia[0]}

Acer hat die aktuellsten Neuzugänge seiner Chromebook-Familie vorgestellt: Die Geräte Spin 713 und Enterprise Spin 713 kommen mit einem flexiblen 360-Grad-Gelenk und bieten so eine Vielzahl an möglichen Einsatzgebieten. Die Modelle wurden laut Hersteller für Business-Nutzer konzipiert und sollen den sichtbaren Bildschirmbereich dank eines Seitenverhältnis von 3:2 um 18 Prozent vergrößern. Gleichzeitig ermögliche das Betriebssystem Chrome OS sicheres Arbeiten in der Cloud sowie den nahtlosen Wechsel zwischen Arbeits-, Heim- und mobilem Arbeitsplatz und den damit verbundenen Projekten.



Der Hersteller hat außerdem die neue Enduro-Serie veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Reihe widerstandsfähiger Fully- und Semi-Rugged-Notebooks und -Tablets, die speziell auf den Einsatz unter härtesten Bedingungen ausgerichtet sind. Die Fully-Rugged-Geräte sind IP65-zertifiziert, entsprechend gegen Wasser, Staub und Schmutz geschützt und damit etwa für die Landwirtschaft oder auf Baustellen geeignet. Die Semi-Rugged-Devices hingegen sind IP53-54-zertifiziert. Sie seien leichter, aber dennoch robust und im Einzelhandel, in Werkstätten oder in der Logistik einsetzbar.



Das Notebook Swift 5 soll genug Durchhaltevermögen für den ganzen Tag bieten. Das Modell soll sich durch eine Screen-to-Body-Ratio von 90 Prozent, einem Touchscreen aus antimikrobiellem Corning-Gorilla-Glas und neuen Farboptionen in „Mystisch-Grün“ oder „Safari-Gold“ auszeichnen. Das rund 15 mm flache Gehäuse besteht aus Magnesium-Lithium und Magnesium-Aluminium und soll weniger als ein Kilogramm wiegen. Das Touchpad und das 14-Zoll große Display sollen außerdem Multi-Finger-Gesten unterstützen damit ein intuitives Arbeiten ermöglichen.



Bildquelle: Acer