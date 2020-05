Per App kontaktlos parken und bezahlen

{newsItem.falMedia[0]}

Die Städte in Deutschland zählen seit einiger Zeit wieder mehr Besucher, da Lockerungen der Kontaktbeschränkungen erfolgt und alle Geschäfte geöffnet sind. Zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln unterstütze die kostenlose Park-App die kontaktlose Nutzung der Parkhäuser. Sie ermögliche die berührungslose Ein- und Ausfahrt über einen persönlichen RFID-Chip, der die Schranke automatisch öffnet. Über 200 Parkobjekte in ganz Deutschland sind laut Anbieter mit dieser digitalen Technik ausgestattet. So werde unnötiger Kontakt mit vielgenutzten Berührungspunkten wie Tasten an der Schrankenanlage oder den Kassenautomaten vermieden und die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 reduziert. Auch das Anstehen beim Bezahlen entfalle: Die Abrechnung des Parkvorgangs erfolgt nach der Ausfahrt automatisch und wird bargeldlos über das zuvor gewählte Zahlungsmittel abgewickelt.



Bildquelle: Apcoa Parking