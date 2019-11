Personelle Veränderungen bei LG

{newsItem.falMedia[0]}

Weitere für 2020 angekündigte personelle Änderungen sind unter anderem: Park Hyoung-sei wird Präsident der Home Entertainment Company, Morris Lee Präsident der Mobile Communications Company, William Cho übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Strategy Officers und Bae Doo-yong wird neuer Chief Financial Officer.

Brian Kwon nahm in seinen mehr als drei Jahrzehnten bei LG bereits mehrere wichtige Positionen ein. Der 56-Jährige kam 1987 zu Goldstar – diesen Namen trug das Unternehmen damals – und war seither mit verschiedensten Aufgabenfeldern betraut, darunter Business Planning bei LG Wales und die Leitung der Monitorabteilung. Im Jahr 2014 wurde er zum Präsident der Home Entertainment Company befördert. Kwon stammt aus dem südkoreanischen Busan und hat einen Bachelor-Abschluss von der Seoul National University sowie einen Master of Business Administration von der Aalto University in Finnland.

Executive Vice President Park Hyoung-sei übernimmt die Führung der Home Entertainment Company. Er ist bereits seit 25 Jahren für diese Business Unit tätig. Bislang lag sein Schwerpunkt auf den Bereichen TV, PC und Monitor, wobei er sich größtenteils auf den US-Markt konzentrierte. Park ist Absolvent der Universität Michigan und hat einen Master von der Indiana University.

Morris Lee, Senior Vice President, stieß 1988 zu Goldstar und war seither in verschiedenen Positionen in den Geschäftsfeldern Mobile, TV und IT von LG sowie fünf Jahre für die Muttergesellschaft LG Corp. als Vice President tätig. Lee absolvierte sein Studium an der Korea University und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft.

Executive Vice President Bae Doo-yong übernimmt den Posten als CFO, nachdem er zuletzt sieben Jahre für die Abteilung Steuern und Handel bei LG zuständig war. Bae kann rund 30 Jahren Branchenerfahrung vorweisen und kam 2005 zu LG. Der Absolvent der Seoul National University studierte außerdem an der George Washington University in den Vereinigten Staaten.

Das neue Führungsteam will in den kommenden Jahren Anstrengungen unternehmen, um die „Digitale Transformation“ des Unternehmens in allen Bereichen voranzutreiben. Primäres Ziel sei es, Daten zentrierter zu verarbeiten. Zu diesem Zweck wurde auch das Chief Strategy Office reaktiviert, um über alle Business Units und Schwestergesellschaften hinweg effektiver zusammenzuarbeiten. Das CSO wird von William Cho geleitet, der damit ins Headquarter zurückkehrt, nachdem er in den letzten sechs Jahren für die Nordamerikaaktivitäten vzuständig war.

Unter der Führung der neuen CTO-Abteilung plane LG mit der Etablierung des Future Technology Center zur Unterstützung des bestehenden Artificial Intelligence Lab, Advanced Robotics Lab und Software Business Project Management Office seinen Fokus auf zukunftsweisende Kern- und Alltagstechnologien zu erweitern. Geschäftsfelder wie Smart Home, Content-Partnerschaften sowie Beauty Care sollen gestärkt und ausgebaut werden. Zudem stehen Veränderungen für eine schnellere Entscheidungsfindung in geschäftskritischen Bereichen an. Zu diesem Zweck werden Verantwortlichkeiten für Forschung und Entwicklung, Produktion, Einkauf und Design aus dem Ausland zurück an die Zentrale gehen.

Bildquelle: LG Electronics