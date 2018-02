Professionelles Smartphone für den Außendienst

Mit dem TC25 präsentiert Zebra Technologies Corporation, Anbieter von robusten Hardware-, Software- und Analytics-Lösungen für Echtzeittransparenz in Unternehmen, ein robustes Smartphone speziell für kleine und mittlere Unternehmen.

Der TC25 soll es Mitarbeitern im Außendienst ermöglichen, Barcodes auf Ersatzteilen zu scannen, Routen zu verwalten und unterwegs vollständige Rechnungen zu erstellen. Die TC25-Serie biete einige Vorteile gegenüber papierbasierten Prozessen sowie handelsüblichen Smartphones, wie sie Handwerker, Kurierdienste, Transportfahrer und Merchandiser häufig einsetzen. Dank widerstandsfähigem Gehäuse und starkem Akku könne das Gerät den ganzen Tag genutzt werden und durch den leistungsfähigen Prozessor laufen die neuesten Unternehmensanwendungen für Auftragsverfolgung, Navigation und Messaging schnell und flüssig. Das Smartphone hält dabei Hitze und Kälte, staubige Umgebungen sowie Stürze aus. Das soll die Reparaturkosten reduzieren und eine längere, produktivere Nutzung sichern.

Professionelles Scannen



Das Gerät verfügt über 2D-Barcode-Scantechnologie, die Außendienstteams weltweit die Arbeit erleichtert sollen. Auch wenn das Etikett bereits verblasst, beschädigt oder schmutzig ist, könne der Barcode noch akkurat erfasst werden. Die Funktion Datawedge ist auf allen Geräten vorinstalliert und ermögliche es Unternehmen, die Daten von erfassten Barcodes ohne zusätzlichen Programmieraufwand automatisch an vorhandene Apps zu senden.

Lange Lebensdauer



Onecare SV für den TC25 und Lifeguard for Android verlängern laut Anbieter die Bereitstellung von Sicherheits-Updates und gewährleisten so die Sicherheit des Betriebssystems über die gesamte Lebensdauer des Geräts. Zudem ermögliche Workforce Connect PTT Pro Anwendern Push-to-Talk-Anrufe zwischen einzelnen Geräten sowie allen kompatiblen Zebra-Mobilgeräten, iPhones, iPads und ausgewählten Android-Smartphones. Unternehmen können ihre Mitarbeiter damit jederzeit erreichen und erleichtern die Zusammenarbeit ihrer Teams. So werden sowohl Kundenservice als auch Produktivität verbessert.



Bildquelle: Zebra