Prozesse weltweit optimieren

{newsItem.falMedia[0]}

Ab sofort soll bei der BMW Group eine breite Auswahl an robusten wie semirobusten Geräten von Getac in den Anwendungsbereichen Forschung und Entwicklung, Fahrzeugprüfung, Produktion, Lagerlogistik und Werkstätten weltweit zum Einsatz kommen.

Als Hersteller robuster Computerlösungen produziert das Unternehmen Notebooks und Tablets für unterschiedlichste Branchen und Applikationen. Innerhalb der Automobilsparte versorgt das Unternehmen bereits seit Jahren einige der global größten Marken mit innovativen und bedarfsorientierten Lösungen.

Bereits vor sechs Jahren wurde Getac von der BMW Group beauftragt und lieferte robuste Geräte für die Durchführung von Fahrzeug- und Applikationstests. Nun wurde die Zusammenarbeit erneuert: Getac erhielt einen Großauftrag von der BMW Group. Insbesondere geht es um robuste Notebooks und Tablets der Reihen S410, V110, F110, A140, UX10 und T800, die in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Lagerlogistik sowie Werkstätten innerhalb des globalen Netzwerks von der BMW Group eingesetzt werden.

Um passgenaue Lösungen für die komplexen Anforderungen der BMW Group bereitzustellen, hat der Anbieter seine Geräte an die jeweiligen Erfordernisse der verschiedenen Nutzergruppen des weltweiten Konzerns individuell angeglichen. So sind in den Bereichen Entwicklung und Forschung Sicherheit und der Schutz sensibler Daten maßgebend. In der Logistik ist beim Einsatz des internen Kommissionierungssystems BVIS das übersichtliche 14-Zoll-Display zur unmittelbaren Erfassung aller wichtigen Daten genauso unverzichtbar wie die Möglichkeit, diese Daten per Barcode oder RFID umgehend zu erfassen und zu verwalten.

Die Notebooks und Tablets bieten eine hohe Zuverlässigkeit und hohe Rechengeschwindigkeit für die Bewältigung komplexer Aufgaben. Sie sind außerdem unempfindlich gegenüber Wasser und Staub und gemäß IP52 bis IP65 für den Einsatz in rauen Umgebungen zertifiziert um den hohen Qualitätsstandard der Automobilindustrie gerecht zu werden.

Bei der BMW Group punkte das semirobuste Notebook S410 bei der internationalen Fahrzeugdiagnose nicht nur mit seiner Zuverlässigkeit: Für den unmittelbaren Zugriff auf Diagnosedaten und schnelle Fahrzeugtests biete es drahtlose wie kabelgebundene Konnektivität und ermöglicht durch die von Getac entwickelte Lumibond-2.0-Touchscreen-Technologie Lesbarkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Die verschiedenen Touch-Modi erlauben eine einfache Handhabung bei Regen, Handschuh- oder Stiftbedienung. Dies ermöglicht hohe Standards in der effizienten Abwicklung der Serviceaufträge, die hochwertige Arbeitsgeräte mit kurzen Lieferzeiten garantiert.

Bildquelle: Getac