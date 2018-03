Robustes Tablet mit Wärmebildkamera

Zwei Geräte vereint in einem: Das neue Panasonic Toughpad FZ-M1 mit Flir-Lepton-Wärmebildkamera soll komfortable Bildaufnahmen und eine direkte Verarbeitung in zahlreichen Einsatzbereichen ermöglichen.

Panasonic präsentierte auf dem Mobile World Congress eine neue Tablet-Variante der „Full Ruggedized“-Schutzklasse: das Toughpad FZ-M1 mit einer integrierten Wärmebildkamera. Die Gerätekombination wurde für die Erfassung, Auswertung sowie direkte Verarbeitung von Wärmebildern und -videos (Pro Version) entwickelt und soll das Hantieren mit mehreren separaten Geräten obsolet machen. Das 7-Zoll-Outdoor-Tablet sei mit einer Flir-Lepton-Mikro-Wärmebildkamera ausgestattet und laufe mit Windows. Mobile Mitarbeiter machen damit vor Ort präzise Wärmebildaufnahmen, so der Hersteller, und können diese Aufnahmen anschließend mit demselben Gerät verarbeiten – etwa durch die Verknüpfung mit anderen Geschäftsanwendungen oder dem Ergänzen von Metadaten wie QR-Codes.

Das Tablet kombiniert mit der Wärmebildkamera sei eine 2-in-1-Lösung für zahlreiche Geschäftsfelder und Anwendungen, in denen zuvor mehrere Geräte notwendig waren: Neben der naheliegenden Suche nach Wärmequellen durch Feuerwehr- und Rettungsdienste sowie Sicherheits- und Verteidigungskräften können Wärmebilder auch in der Produktion für die Produktionskontrolle und Qualitätssicherung eingesetzt werden. Versorger und Außendienstler nutzen sie für Instandhaltung und Reparaturen. In der Öl- und Gasindustrie, der Luftfahrt, im Automotive-Bereich und im Bauwesen eignen sie sich für Asset Management und Diagnosen. Zudem kann die Gerätekombination in Transport und Logistik für die Dokumentation der Kühlkette zwischen Hersteller, Großhändler, Händler und Verbraucher genutzt werden – insbesondere für Transporte von Lebensmitteln und zunehmend auch von medizinischen oder chemischen Produkten.



Bildquelle: Panasonic