Sachsenlotto erweitert Vertriebskanäle mit App

Die aktuellen Nutzungszahlen bestätigen das Konzept der kürzlich gelaunchten mobilen Anwendung: Die attraktive und komfortabel nutzbare App ist laut Anwender in den ersten Monaten sehr erfolgreich gestartet. Gut für das Gemeinwohl: Von den Reinerträgen der Lotterien profitieren wertvolle gemeinnützige Projekte in der Gesellschaft.

Kunden von Sachsenlotto können mit der App sämtliche Lotterien von Lotto 6aus49 und Eurojackpot über Keno und Glücksspirale bis hin zu den Rubbellosen spielen und ihre Spielscheine über ihr Smartphone abgeben. Die im März auf den Markt gebrachte Anwendung ist Teil der Digitalisierungsstrategie von Adesso für Sachsenlotto. Das mobile Geschäft komplementiert die Kundenplattform, die der Dienstleister für die Sächsische Lotteriegesellschaft auf Basis seines in der Branche breit etablierten Lotteriesystems entwickelt hat.

Die neue App wurde für die Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Die UX-optimierte App lasse sich intuitiv und benutzerfreundlich auf mobilen Endgeräten bedienen, sei attraktiv, leicht verständlich und biete Sicherheit und Zuverlässigkeit – Faktoren, die bei Anwendungen mit Zahlungsverkehr unverzichtbar sind.

Mit der App-Entwicklung ist Sachsenlotto eine Erweiterung seiner Vertriebskanäle und Services gelungen. So werden Gewinne auf online abgegebene Spieleinsätze auch direkt in der App angezeigt, auf Wunsch ist zudem eine Gewinnbenachrichtigung per Push-Nachricht möglich, heißt es. Auch die Spielquittungen aus den Lotto-Annahmestellen ließen sich via Barcode auf dem Smartphone einscannen und auf das Tippergebnis prüfen. Zudem könnten Lottospieler nun von unterwegs jederzeit überprüfen, ob und wieviel sie mit ihrem Spiel gewonnen haben, unabhängig davon, ob der Spielauftrag mobil, über die Website von sachsenlotto.de oder in den stationären Lotto-Annahmestellen erteilt wurde.



Bildquelle: Sachsenlotto