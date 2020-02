Samsung Electronics mit neuer Leitung

{newsItem.falMedia[0]}

Mit Man-Young Kim hat Samsung Electronics einen international erfahrenen Manager mit über 20 Jahren Berufserfahrung in der Technologiebranche für die Führungsaufgabe am deutschen Standort gewonnen. Als Vice President Product Marketing Europe bei Samsung habe er in den vergangenen vier Jahren bereits auf europäischer Ebene im Umfeld vernetzter Technologien gearbeitet, die den Alltag von Menschen und Unternehmen immer stärker prägen. Zuvor war Man-Young Kim in unterschiedlichen Positionen für einen international agierenden Mobilfunkanbieter tätig.

Man-Young Kim wird von einem erfahrenen Managementteam unterstützt, das in seiner Struktur unverändert bleibt.

