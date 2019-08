Schnittiges Chassis mit viel Power

{newsItem.falMedia[0]}

Mit dem Ultra One bringt Porsche Design ein multifunktionales Ultrabook auf den Markt, das auf puristisches Design setzt und dem Ruf des Unternehmens als Lifestyle-Marke entsprechen soll.

Das 15,6-Zoll-Ultrabook biete eine klare Linienführung und ein rahmenloses Full-HD-IPS-Display in einem Gehäuse aus Magnesium. Darüber hinaus verfüge es über eine hochwertige Serienausstattung, viel Speicherplatz sowie einen satten Sound.

Unter der „Haube“ taktet das Gerät in zwei Ausstattungsvarianten mit Intel Core Prozessoren der 8. Generation. Zur Auswahl stehen der i7-8500Y, gepaart mit 16 GB RAM und 1 TB SSD. Im alternativen Modell ist der i5-8200Y in Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD verbaut. Die sehr leise agierenden SSDs sollen ein hohes Tempo bei Speichervorgängen und viel Platz für Daten aller Art bieten.

Das reflexionsarme, nahezu rahmenlose Display dient dank 10-Finger-Multitouch auch als intuitive Eingabeoption. Dabei sorgt Gorilla Glas mit Anti-Fingerprint-Beschichtung für Schutz und dauerhaft gute Sicht. Die Multi-Gesture-Steuerung des Precision-Touchpads sei auf das vorinstallierte Windows 10 Home abgestimmt. Eine angenehme Bedienung ermögliche die eingefasste Full-Size-Tastatur mit dreifach dimmbarer Beleuchtung. Der Fingerprint-Sensor im Powerbutton soll für Sicherheit sorgen.

DasUltra One erlaube über die Frontkamera, vier digitale Mikrofone sowie zwei speziell entwickelte Harman Kardon Speaker auch längere Videokonferenzen. Mit einer Kapazität von 45,6 Wh habe darüber hinaus der integrierte Lithium-Polymer-Akku Power für bis zu zehn Stunden. Außerdem befinden sich am Gehäuse je zwei USB-Type-C-3.1- und USB-A-3.1-Anschlüsse, ein vollwertiger HDMI-Port, eine 3,5-mm-Audiobuchse und ein Slot für MicroSD/SDHC/SDXC-Karten mit bis zu 2 TB. Kabellos verbindet sich das ca. 1.500 Gramm schwere Ultrabook per Dual-Band-WLAN mit bis zu 867 Mbps und Bluetooth 4.2.

Bildquelle: Porsche Design