Sicherheitsmaßnahmen feinmaschig gestalten

An dieser Stelle sollen bereits die Gerätehersteller bzw. mobilen Betriebssysteme durch die Art der Management-Schnittstellen weitgehend sicherstellen, dass inhaltliches Ausspähen nicht möglich ist. Darüber hinaus sind aber auch die MDM-/UEM-Anbieter in der Pflicht, mit gewissen Möglichkeiten – z.B. Geo-Location – verantwortungsbewusst umzugehen und deren Verfahren transparent zu dokumentieren. Anhand entsprechender Datenschutzerklärungen vom Hersteller bzw. Anbieter und der eigenen IT-Administration sollte sich jeder Mitarbeiter genauestens informieren können. MDM-/UEM-Anbieter aus Deutschland, wo Datenschutz auch schon vor der Einführung der EU-DSGVO einen hohen Stellenwert hatte, können hier sicherlich mit langjährigem Vertrauen punkten.

Bei der Einführung einer MDM- bzw. UEM-Lösung müssen Unternehmen – wie so oft bei der Implementierung frischer Systeme – mit einigen Herausforderungen rechnen. Zunächst bedarf es natürlich einer Management-Lösung, die in der Lage ist, alle relevanten Geräteplattformen gemeinsam zu managen, d.h. beispielsweise Android , iOS und Windows. Gerade im Bereich der Mobilgeräte, bei denen sich der Endnutzer früher als alleiniger Administrator gesehen hat, dürfte die Umstellung auf die zentrale Administration durch das Unternehmen eine sowohl technische als auch kulturelle Herausforderung sein. „Dabei gilt es zu beachten, dass technische Sicherheitseinschränkungen mit Augenmaß getroffen werden und deren Notwendigkeit auch nachvollziehbar kommuniziert wird, um die Akzeptanz auf Seiten des Endbenutzers zu gewinnen“, betont Armin Leinfelder.

Nicht zuletzt hat das Inkrafttreten der europäischen Datenschutz-Grundverordnung ( EU-DSGVO ) dazu beigetragen, dass die Themen „MDM“ bzw. „UEM“ verstärkt nachgefragt werden. Die Verordnung verlangt von Unternehmen, personenbezogene Daten zu schützen, was natürlich auch die Daten auf den eingesetzten mobilen Endgeräten betrifft. „Unternehmen erkennen vermehrt, dass eine MDM-Lösung bei der Dokumentations- und Nachweispflicht der Schutzmaßnahmen – Hard- und Software-Informationen, Sicherheits -Updates, Verschlüsselung, Fernlöschung, u.v.m. – hilft“, so Timo Weberskirch. Zudem werden auf diese Weise automatisierte Prozesse eingeführt, beispielsweise das Bereitstellen neuer Geräte und die Installation benötigter Software zur Entlastung von IT-Abteilungen.

„Inzwischen hat sich das Bewusstsein in Unternehmen verbreitet, dass der Verwaltung mobiler Geräte genauso viel Aufmerksamkeit geschenkt werden muss wie dem bereits gewohnten Management von klassischen PCs“, bestätigt denn auch Armin Leinfelder, Director Product Management bei der Baramundi Software AG. Dies auf zentralisierte Weise zu tun, d.h. mit einer umfassenden Unified-Endpoint-Management-Lösung (UEM), sei gerade auch für mittelständische Unternehmen interessant, wo sich der einzelne IT-Administrator für verschiedene Plattformen in der Verantwortung sehe.

Doch was passiert, wenn ein mobiles Endgerät verloren geht oder gar gestohlen wird? Können die Anwender und Unternehmen trotzdem sicher sein, dass sensible Daten nicht in fremde Hände geraten? Laut der Experten können die betroffenen Geräte problemlos „aus der Ferne“ gesperrt werden. „Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen lassen sich im Übrigen ganz feinmaschig gestalten“, weiß Peter Machat, „etwa, dass ein Gerät schon dann gesperrt oder in Quarantäne gesteckt wird, wenn die Einstellungen nicht mehr den Sicherheitsvorgaben entsprechen.“

Dies ist ein Artikel aus unserer Print-Ausgabe 3-4/2019. Bestellen Sie ein kostenfreies Probe-Abo.

Auch Timo Weberskirch bekräftigt, dass alle Daten sicher sind, sollte ein Gerät verloren gehen. Im Grunde werde eine MDM-Lösung schon vor dem Verlust des Endgeräts aktiv. „Durch Richtlinien stellen die Administratoren sicher, dass die Geräte im Verlustfall verschlüsselt und durch einen entsprechenden Sicherheitscode gesperrt werden“, so der Sales Engineer. Abhängig vom verlorenen Gerät könne zusätzlich eine Ortung durchgeführt oder ein akustisches Signal ausgespielt werden. Sollte das Gerät dann absolut nicht auffindbar sein, könnten alle Daten schließlich aus der Ferne gelöscht werden.

Peter Machat hebt abschliessend zum Thema „Sicherheit“ noch hervor: „Wenn Geschäftsprozesse aus traditionellen PC-Umgebungen in ein Umfeld mit mobilen Apps und Cloud-Services transformiert werden, muss der Sicherheitsansatz neu gefasst werden. Genau definierte Netzwerkgrenzen sind mittlerweile Vergangenheit. Wir sprechen auch von einer perimeterlosen IT-Welt.“ Eine Authentifizierung mittels Benutzerkennung und Passwort reiche hier nicht mehr aus. Generell sei hier jeder Akteur bzw. jede Komponente verdächtig und müsse auf Compliance überwacht werden. Unternehmen müssen lernen, mit dieser „Zero-Trust“-Umgebung umzugehen. Mit anderen Worten: Die Authentifizierungsmechanismen müssen erweitert werden, was aber nicht zu einer „Eingabeorgie“ für den Benutzer ausarten darf.

Eine weitere Herausforderung, mit der sich Unternehmen auseinandersetzen müssen, ist die zunehmende Zahl an Cyberangriffen auf mobile Endgeräte. Hier müssen Tools bereitgestellt werden, die auch auf unbekannte, also noch nicht registrierte Angriffe, schnell reagieren. Das ist letztlich nur mit Algorithmen möglich, die auf maschinellem Lernen beruhen.

Bildquelle: Thinkstock/iStock