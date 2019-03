Simsme-Messenger hat einen neuen Besitzer

{newsItem.falMedia[0]}

Die Brabbler AG, Betreiberin der digitalen Kommunikationslösung Ginlo, hat mit der Deutschen Post eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb des Messengers Simsme getroffen. Im Gegenzug will sich die Deutsche Post an Brabbler beteiligen, um auch weiterhin an der Entwicklung des Messengers teilzuhaben.