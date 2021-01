Smart durch den Tag

{newsItem.falMedia[0]}

So stellt das Modell dank der Body-Battery-Funktion und der Stresslevel-Messung den ganzen Tag über Informationen zum Energie- und Stresslevel bereit. Ist der Stresspegel zu hoch, soll die Uhr mit Tipps und der Kontrolle von Atemübungen wieder zu mehr Ruhe verhelfen. Zudem könne mit der Smartwatch kontrolliert werden, ob genug Flüssigkeit getrunken wurde und wie hoch der Kalorienverbrauch der bereits zurückgelegten Schritte ist. Die Herzfrequenz wird laut Hersteller dauerhaft gemessen und schlage Alarm bei zu hohen oder niedrigen Werten. Unterwegs, beim Sport oder bei der Arbeit halte die Smartwatch ihre Trägerin über eingehende Anrufe, Social-Media-Updates und alle wichtigen News auf dem Laufenden.

Dank ihres geringen Gewichts, dem kleinen Gehäuse und dem schmalen Armband schmiegt sich die Smartwatch auch an zierliche Handgelenke und soll so für einen angenehmen Tragekomfort sorgen. Die sechs Modelle (je drei Classic und Sport) bieten unterschiedliche Displaydesigns. Diese korrespondieren subtil in Textur, Struktur und Farbe mit dem jeweiligen Armband und schaffen so ein stimmiges Schmuckstück, das jeden Look perfekt ergänzt, ist sich der Hersteller sicher.

Bildquelle: Garmin