Smarte Einsatzplanung im Schwerlastverkehr

Die App, seit 2011 auf dem Markt, ist eine mobile, modulare Telematik-Software für Android -Geräte auf Pay-per-use-Basis. Berufskraftfahrer in Speditionen, die diese Lösung nutzen, finden in der App zahlreiche Funktionen, die sie in ihrem Berufsalltag unterstützen, beispielsweise Arbeitszeit- und Fahrzeiterfassung sowie Navigations- und Kommunikations-Tools. Bei 17.000 Fahrzeugen ist die App laut Anbieter bereits im Einsatz. Sie laufe auf Tablets der Marke Samsung, wodurch man schon früh auf Spezial-Hardware und Industrie-PCs verzichten konnte. Um die smarte Prozesssteuerung weiter voranzutreiben, soll im nächsten Jahr das neue Modul ausgerollt werden, das auf Samsung Knox Customization SDK (Software Development Kit) basiert.

Flexibilität und Sicherheit

Mit der mobilen Sicherheitsplattform bietet Samsung ein Tool- und Service-Set, mit dem Ende-zu-Ende-Lösungen für mobile Endgeräte individuell konfiguriert werden können. Unternehmen können damit in einer geschützten Umgebung sichere Anwendungen entwickeln, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das Development Kit stützt sich dabei auf den cloud-basierten Dienst Knox Configure, mit dessen Hilfe kompatible Geräte per Fernzugriff konfiguriert und auf spezielle Geschäftsanforderungen hin angepasst werde können. Damit soll es u.a. möglich sein, Standardanwendungen festzulegen oder das Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche anzupassen. Darüber hinaus könnten mit dem Cloud-Dienst die Installation und Deinstallation bestimmter Apps verhindert und Verbindungseinstellungen für Wi-Fi, APN und Web-Proxy gesteuert werden. Möglich seien auch Einschränkungen in der Gerätefunktionalität, um individuell zu entscheiden, welche Apps der Anwender nutzen darf. „Auf den klassischen Consumer-Endgeräten sind solche Einschränkungen häufig nicht ohne weiteres möglich“, so David Büdel weiter. „Knox-Technologien stellen uns die gewünschten Funktionalitäten zur Verfügung.“



