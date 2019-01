Smarte Erfindung für die Zahngesundheit

{newsItem.falMedia[0]}

Mehr als 200.000 Playbrushes wurden bereits in 25 Ländern verkauft, so der Anbieter. Im September 2018 kam sogar eine elektronische Schallzahnbürste, die Smart Sonic, hinzu. Doch die Gründer aus Österreich und Nigeria haben weitere Pläne: Auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas will das Start-up z.B. seine neuesten Games und Gadgets vorstellen. So werde erstmals die elektronische Schallzahnbürste international präsentiert. Dazu lässt das Start-up erste Blicke auf neue App- und Hardware-Ideen in einer eigens dafür eingerichteten „Innovation Corner“ erhaschen.



Bildquelle: Playbrush