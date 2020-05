Smarte Türsteher für sicheres Einkaufen

{newsItem.falMedia[0]}

Die mit Künstlicher Intelligenz gesteuerte Sensortechnik des digitalen Türstehers soll die Anzahl der Personen, die den Markt betreten und verlassen, in Echtzeit erfassen. Ein Display am Markteingang zeigt laut Hersteller an, wie viele Kunden den Markt noch betreten dürfen, und steuert die Zutrittserlaubnis mit selbsterklärenden, farblichen Anzeigen nach dem Ampelprinzip. Dabei werden die Kunden auch auf den im Markt einzuhaltenden Mindestabstand hingewiesen. Mithilfe zusätzlicher akustischer Signale sollen die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung der Displayhinweise erhöht werden. Das System entlaste so die Marktmitarbeiter und trage dazu bei, das Infektionsrisiko für Kunden und Mitarbeiter zu reduzieren. Nach erfolgreichen Testinstallationen in Hamburg und Göttingen soll die digitale Zugangsregelung nun bis Anfang Juni deutschlandweit in allen Märkten von Mediamarkt und Saturn eingeführt werden. Zugleich sei ebenso ein europaweiter Rollout entsprechender Systeme geplant.

Das Smart Entrance Kit sei so konzipiert, dass es sich im Baukastenprinzip den Gegebenheiten der jeweiligen Märkte anpasse und die individuellen Einlasssituationen berücksichtige. Auch wenn Märkte über mehrere Eingänge verfügen, sei eine zuverlässige Synchronisation der Informationen gegeben. Die Plug-and-Play-Lösung sei auf unterschiedlichen Displays sofort einsatzbereit. Via Dashboards sollen Marktleiter die aktuelle Besucherzahl überwachen und bei Bedarf jederzeit die maximal zulässige Personenanzahl anpassen können. Eine Reporting-Funktion, z.B. an Behörden oder für den internen Gebrauch, stehe ebenfalls zur Verfügung. Personenbezogene Daten würden dabei nicht erhoben. Die Sensoren und die Displays könnten für die digitale Kundeninformation und unterschiedliche weitere Analysen auch nach der aktuellen Pandemiesituation getrennt voneinander weiter eingesetzt werden.



