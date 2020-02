{newsItem.falMedia[0]}

Klamotten kaufen ist anstrengend. Das denken nicht nur Männer. Ausziehen, anprobieren, wieder anziehen, andere Größe besorgen, wieder ausziehen, andere Farbe holen und so weiter. Und dann an der Kasse stehen, zahlen, die Tüten nach Hause tragen. Gefällt es zu Hause immer noch? Wenn nein, beginnt das Drama mit dem Umtausch und einer weiteren Shoppingtour von Neuem. Dank digitaler Lösungen könnte all dies der Vergangenheit angehören.

Die smarte Umkleide biete alles, was sich Modeliebhaber wünschen. Sie erkenne, welche Kleidungsstücke mit in die Kabine genommen worden sind und wie man diese am besten kombiniert. Sie zeigt Alternativen auf, wie zum Beispiel andere Schnitte oder Farben, macht Vorschläge für ergänzende Accessoires und gibt Informationen über die Materialien, die Herstellung oder die Marke. Zudem ermöglicht sie dank eines vernetzten Spiegels eine Rund-um-Ansicht des neuen Looks – also auch von hinten. Alle Varianten sollen ausprobiert und mittels Videochat direkt den Lieben zuhause präsentiert werden können, so dass ein unmittelbares Feedback möglich sei. Verschiedene Lichtverhältnisse und Szenerien könnten kreiert werden, um zu sehen, wie der Style zu unterschiedlichen Tageszeiten oder Anlässen wirkt. Auch das Posten den neuen Outfits über Social Media sei direkt aus der Umkleide möglich. Und natürlich lässt sich mittels eines Klicks ein Verkaufs- und Servicemitarbeiter anfordern, der neue Kleidungsstücke hineinreicht oder beratend zur Seite steht.

Auch die Aspeke „Privatsphäre“ und „Datenschutz“ sollen gewahrt bleiben. Die smarte Umkleide verbinde sich mit dem Mobiltelefon des Kunden, so dass alle Daten und Bilder privat blieben. Der Handel bekomme keinen Zugriff auf die persönlichen Daten, so das Unternehmen. Auch der Bezahlvorgang und die Lieferung ließen sich über die smarte Umkleide steuern. „Darf ich das gleich anbehalten“ werde so zur Selbstverständlichkeit. Bequem shoppen, zahlen und nachbestellen sollen so leichter werden, als dies die Kunden aus dem reinen Online-Handel kennen.

Scala verbindet mit seiner smarten Umkleide verschiedene Technologien: Augmented Reality, Virtual Reality, Near-Field-Communication, Social- und Cloud-Lösungen.