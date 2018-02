Smartphone mit KI-Features aufgewertet

LG stellt sein erstes ThinQ-Mobilgerät auf dem MWC 2018 in Barcelona vor. Aufbauend auf der V30-Plattform soll das V30S ThinQ neue KI-Technologien in die am häufigsten genutzten Funktionen, die eng auf die Bedürfnisse und das aktuelle Nutzungsverhalten der Konsumenten abgestimmt sind, integrieren.