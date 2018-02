So digitalisiert KSB seine Ersatzteillogistik

Das ist das Ergebnis einer dreimonatigen Testphase am KSB-Standort Grünstadt. Die Anwendung von Picavi, die mit dem Lagerverwaltungssystem verbunden ist, läuft jetzt im Regelbetrieb. Herzstück der Lösung ist die Verbindung der Datenbrillen mit einer speziellen Software, die an das KSB-Lagerverwaltungssystem „Viadat“ gekoppelt ist. Die Mitarbeiter erhalten alle Daten zum aktuellen Auftrag situativ über die Brille in ihr Sichtfeld eingespielt. Die bisher genutzten Handhelds entfallen. Die Mitarbeiter haben alle relevanten Daten permanent verfügbar. Neben Auftragsdaten wird die Lastverteilung im Lager dargestellt und sie erhalten Informationen über Eilaufträge. Eingehende Notfalllieferungen führen so direkt zu den erforderlichen Aktivitäten im Lager, ohne dass vom Leitstand weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Die Mitarbeiter haben beide Hände frei. Über die Datenbrille werden alle wesentlichen Aktivitäten gesteuert – von den Einlagerungen über die Kommissionierung und die Transporte bis hin zur Auftragszusammenführung. Wolfgang Mock, Leiter des KSB-Ersatzteillagers: „Mit Einführung der Brillen in unserem Lager in Grünstadt haben wir bei den Kommissionierungsarbeiten eine deutliche Effizienzsteigerung verzeichnet. Die Akzeptanz der neuen Technologie bei unseren Mitarbeitern ist hoch. Daher werden wir neben den sieben derzeit schon im Einsatz befindlichen Datenbrillen bald noch weitere Brillen bestellen.“



Bildquelle: KSB