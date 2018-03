So läuft Pick by Voice bei Metro Logistics

Die Implementierung der Lydia Voice Suite von Topsystem ist Teil der neuen IT- und Logistikstrategie des Düsseldorfer Handelskonzerns. Die Metro Logistics optimiert mit der Sprachlösung die intralogistischen Abläufe und löst das bislang genutzte Voice-System ab. Die neue Software sowie 220 Sprachcomputer sind bereits in den Logistikzentren Altlandsberg, Kirchheim an der Weinstraße und Bergkirchen im Einsatz.



Im Zuge der Logistikstrategie modernisiert die Metro ihr Lagernetzwerk in Deutschland. Die ehemals 13 Standorte mit bis zu 500.000 m² Lagerfläche zen-tralisiert der Handelskonzern auf insgesamt acht deutsche Logistikzentren. Darunter befinden sich zwei hochmoderne Neubauten, die bereits jeder für sich größer sind als die bisherigen Standorte zusammen. Allein das Zen trallager in Marl umfasst rund 225.000 m² Lagerfläche. Entsprechend wird vor Ort auch ein höheres Auftragsvolumen abgewickelt.



Gleichzeitig bereitet sich die Metro mit der Zentralisierung auf die Anforderungen im E-Commerce-Geschäft vor. Um die daraus resultierenden Ansprüche an Effizienz und Qualität der intralogistischen Prozesse auch in Zukunft zu erfüllen, setzt man in der Kommissionierung und für die Abwicklung des zweistufigen Cross-Docking-Managements auf die Lydia Voice Suite.



„Überzeugt hat uns letztlich der Pilottest des Systems: In kurzer Zeit hat der Anbieter Soft- und Hardware probeweise implementiert“, sagt Thorsten Sega, Bereichsleiter Zentrallogistik/Lagernetzwerkstrategie bei Metro Logistics. „Dabei wurde die Lösung individuell auf unsere komplexen Anforderungen im Multichannel-Großhandel zugeschnitten.“ Ein wichtiger Aspekt war für den Konzern die Direktintegration der Lösung in das übergeordnete Bestandsmanagement-System. Um die Kommunikation zu vereinfachen, besteht eine direkte Verbindung zwischen dem mobilen Sprachcomputer und dem WMS-System, eine zusätzliche Middleware entfällt.

Zeitnahe Auslieferung der Zielpaletten

Zum Einsatz kommt die sprachgesteuerte Lösung für die Kommissionierung der gut 30.000 verschiedenen Produkte aus allen Unternehmensbereichen: Neben Non-Food-Artikeln bewegen die Mitarbeiter mit Headset und Voxter Waren aus der gesamten Lebensmittelsparte des Unternehmens. Besonders in temperaturgeführten Lagerbereichen und im Cross-Docking-Prozess sollen die Fachkräfte vom Hands-free-/Eyes-free-Konzept der sprachgeführten Lösung profitieren. Ohne vorherige Einlagerung in Regalen bewegen die Kommissonierer im zweistufigen Cross-Docking-Prozess die Waren mit Ameisen palettenweise und ordnen sie den entsprechenden Zielpaletten zu.

Der Prozess wird anschließend mit der zeitnahen Auslieferung der Zielpaletten abgeschlossen. Nicht nur beim Transport schwerer Lasten, sondern auch in Lagerbereichen, die das Tragen von Schutzkleidung wie Handschuhen erforderlich machen, lässt sich die Sprachsteuerung ohne Arbeitsunterbrechungen durch An- und Ablegen der Handschuhe bedienen, heißt es. Zudem testet das Anwenderunternehmen an allen Standorten die Lydia Voice Wear als ergonomische Alternative zum Headset.



Ein Vorteil der Voice Suite ist laut Anwender die Flexibilität des Systems: Die Software agiert sprecherunabhängig und ist ohne zeitaufwendiges Sprechertraining oder das Erstellen eines Sprachprofils auch für Saisonkräfte und neue Mitarbeiter sofort einsatzbereit.



Im Jahr 2018 sind weitere Rollouts der Voice Suite an den Metro-Standorten geplant. Im Anschluss steht die Integration eines neuen Lagerverwaltungssystems an: Damit auch diese Software reibungslos mit Pick by Voice zusammenarbeitet, implementiert Topsystem schon jetzt die erforderlichen Anpassungen.

Bildquelle: Topsystems