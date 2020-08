Starthilfe für die Digitale Transformation

{newsItem.falMedia[0]}

Die Corona-Krise hat gezeigt: Digitalisierung ist kein bloßer Trend, sondern essentiell, um auch unter widrigen Bedingungen den Betrieb am Laufen zu halten. Flexibilität und Effizienz sind jetzt gefragt, um die beginnende wirtschaftliche Abkühlung zu überstehen.

Ein UEM inventarisiert Hardware, Software, Apps und Lizenzen und informiert so über den aktuellen Stand der genutzten Endgeräte.

Mehr denn je sind dieser Tage die IT-Abteilungen mittelständischer Unternehmen gefragt, die Kastanien aus dem Feuer zu holen: Die Belegschaft muss teilweise oder komplett im mobilen Arbeiten betreut werden, die IT-Infrastruktur muss für sichere Webkonferenzen stark erweitert werden und dabei soll das Ganze auch noch sicher und frei von Schwachstellen sein. Gleichzeitig bleibt das Personalbudget aber unverändert niedrig und die zuvor schon existenten Aufgaben müssen auch weiterhin erledigt werden.

Zeit zu sparen – mit Automatisierung

Wer die Digitale Transformation seines Unternehmens vorantreiben und trotzdem noch mit der alltäglichen Arbeit zu Rande kommen will, hat nur eine praktische Option: die Anschaffung eines Unified Endpoint Management (UEM). Dieses inventarisiert Hardware, Software, Apps und Lizenzen und informiert so über den aktuellen Stand der genutzten Endgeräte. Über eine Software-Paketierung und -verteilung können gemeinsam genutzte oder individuell angeforderte Anwendungen und die dazugehörigen Sicherheitseinstellungen verteilt werden. Per Fernzugriff können entwendete oder verlorene Smartphones gelöscht werden. UEM verbessert die Sicherheit überdies mit Schwachstellen- und Patch-Management. Eine UEM-Lösung mit automatisiertem Patch-Management verringert hier deutlich das Risiko von PCs, Laptops und Smartphones, Opfer von Cyberattacken zu werden. UEM hilft außerdem, Hardware für neue Heimarbeitsplätze innerhalb kürzester Zeit einzurichten.

Schnell, transparent und unkompliziert

Die Baramundi Management Suite bietet UEM als modulare Lösung, die durch Automatisierung Aufgaben wie Installieren, Verteilen, Inventarisieren, Schützen oder Sichern übernimmt. Mit den vielen Funktionen der Suite reduzieren IT-Verantwortliche problemlos den Aufwand für bisher manuell erledigte, zeitaufwändige Routinejobs. Gleichzeitig managen sie den gesamten Lifecycle aller im Unternehmen eingesetzten Endgeräte – vom klassischen Windows Client bis hin zum mobilen Endgerät. So gewinnen IT-Teams Zeit für neue Projekte und reduzieren ihre Kosten.



