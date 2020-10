Stolpersteine beim kontaktlosen Bezahlen

In Zeiten von Corona erfährt Mobile Payment enormen Aufwind. Laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage wünschen sich 71 Prozent der Befragten mehr Möglichkeiten, kontaktlos zu bezahlen. Techgiganten haben das Potenzial schnell erkannt und ihre eigenen Bezahldienste geschaffen. Aber auch klassische Finanzinstitute ziehen nach und bieten eigene Apps zur Bezahlung an. Das ist vor allem vor dem Hintergrund des „Mobile Payment Report 2019“ von PwC relevant, der herausgefunden hat, dass rund 78 Prozent der Befragten ihre personenbezogenen Daten eher ihrer Hausbank als einem der großen Techanbieter anvertrauen würden.

Dennoch müssen genau diese Finanzakteure besser verstehen, was Kunden von den digitalen Zahlungssystemen erwarten. Anbieter sollten darauf achten, dass der Bezahlprozess nicht nur aus ihrer Sicht Sinn ergibt. Neben dem technischen Ablauf, in dem beispielsweise das NFC-Lesegerät mit dem Chip des Smartphones interagiert, muss auch die Handhabung der Applikation intuitiv gestaltet werden. Echtes Feedback ist daher unabdingbar, um eine Lösung zu entwickeln, die auf breite Akzeptanz trifft. Usability-Studien mit bestehenden Kunden (oder deren Vertretern) geben Anbietern die Möglichkeit, dieses Feedback an jedem Punkt ihrer Zahlungserfahrung zu sammeln.