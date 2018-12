Store-Charts: Die Apps des Jahres

Von: Philip Fassing

Der Blick geht im Dezember traditionell eher zurück als nach vorn. So auch bei Google und Apple, die beide in diesen Tagen die Jahrescharts zu App- und Play Store veröffentlicht haben. Überraschungen sucht man vor allem im Apple-Kosmos vergeblich: Zwischen Instagram, Facebook, Snapchat und Co. findet sich tatsächlich kein einziger Exot oder Außenseiter – hier werden schnörkellos die altbekannten „Bestseller” aufgezählt.

Bei Google fallen die Ergebnisse aufgrund einer eigenen Jury und reger Nutzerbeteiligung etwas abwechslungsreicher aus. Zur App des Jahres wird hier die Sprach-App „Drops” gekürt: „Clever konzipiert, wunderschön gestaltet und unglaublich praktisch”, so das Fazit der Jury. Mit der Anwendung sollen Nutzer spielerisch Vokabeln aus 31 verschiedenen sprachen lernen können. Der Clou: Das geht nur maximal fünf Minuten am Tag. Bei der offenen Wahl zur App des Jahres haben sich die Nutzer für den Dating-Dienst „Lovoo” entschieden. Darüber hinaus stellt Google weitere Anwendungen in Kategorien wie Geheimtipps, Unterhaltung oder Alltagshelfer vor.

